شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى مهرجان المدينة فى تونس الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، حفل غنائى فى مهرجان المدينة بتونس، الجمعة المقبلة وشارك هانى شاكر، جمهوره بفيديو فى المطار قبل سفره لتونس، قائلا: "صباح الخير من المطار، متجه إلي تونس للمشاركة في مهرجان المدينة يوم 10 مايو فى صفاقس الحبيبة".

وأحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفل غنائي خيري لصالح مرضي سرطان الثدي، أبريل الماضى حيث قدم وصلة من أجمل أغانيه منها بلدي وعلي الضحكاية ويارتني ونسيانك صعب كده برضو يا قمر وهو انتي لسه بتسألي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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