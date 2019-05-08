صوفي تيرنر المتهمة الأولى في فضيحة كوب القهوة الظاهر بمشهد الحلقة الرابعة من صراع العروش

وتداول الآلاف من متابعي الحلقة على موقع تويتر صورة توضح ظهور هذا الكوب بمشهد ظهرت به شخصية إيمليا كلارك وشخصية جون سنو.

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وتعرضت شبكة hbo لانتقادات عدة بعد هذه الهفوة الكبيرة، التي أكدت للمعجبين عدم اهتمام صناع الموسم الثامن بهذا الموسم بنفس قدر اهتمامهم بصناعة المواسم الماضية.

وتداول عدد من متابعي المسلسل صورا للنجمة صوفي ترنر التي تجسد شخصية سانسا ستارك وهي تحمل كوب القهوة، في كواليس تصوير الحلقة مما دفع المتابعين لاتهامها بانها من نسيت الكوب بالمشهد.