كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكو وهشام ماجد يفترقان في أول حلقتين من "ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم" على إينرجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار كوميدي، بدأ الثنائي هشام ماجد وشيكو، أولى حلقات مسلسلهم الإذاعي "ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم" والذي يبث على راديو إينرجي تردد 92.1.

تبدأ أول حلقة بالكشف عن تاريخ أسرة مستر أكس الكبير الذي كان زعيم مافيا العصابات.

وفي التفاصيل، كان الجد الأكبر "أكس" متزوج من سيدة أمريكية وآخري مصرية ومع مرور الزمن يتفرق الأحفاد ليقيم "أكس الصغير"، الذي يلعب دوره هشام ماجد في أمريكيا، بينما يعيش "مليجي" الذي يلعب دوره شيكو مع والدته في القاهرة.

"أكس الصغير" كان يعمل كطبيب تجميل ولكن بعد وفاة والدته في أمريكا و التي كانت تتوالى زعامة المافيا يقرر أن ينصب نفسه زعيم عصابات المافيا الأمريكية.

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بينما في الجانب الآخر، يواصل الحفيد المصري مليجي، مغامرته مع خطيبته ووالدته في عالم الاختراعات بعد تخرجه من كلية العلوم .

وفي أحداث الحلقة الثانية، يلتقى أكس الصغير "هشام"، بحفيدة مستر أكس الإيطالية والتي تقرر إنها ستنصب نفسها زعيمة للمافيا بدلاً منه، وبعد رفض اكس الصغير تقوم بخطفه واحتجازه، ومع نهاية الحلقة يسعى أكس للهرب منها ويطلب المساعدة.

في المقابل يقرر مليجي ووالدته الذهاب لخطبته حبيبته و تقرر والدته إهدائهم صينية بطاطس بدلاً من أي شيء آخر.

كان قد قال شيكو في تصريحات سابقة، أن المسلسل فانتازيا كما اعتاد الثنائي على تقديم أعمال الفانتازيا سواء في الراديو أو السينما أو التلفزيون.

يبث المسلسل يومياً، *3:30 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا كعرض أول، ويعاد في تمام الساعة الثامنة مساءً كإعادة أولى، و الثانية عشر ضهراً إعادة ثانية.