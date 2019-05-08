كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الرابعة من الموسم الثامن.. مؤلف صراع العروش يغطي على ردود الفعل السلبية بإعلان هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد بث الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من صراع العروش، تعرض صناع الحلقة لنيران انتقادات المشاهدين، لما شهدته الحلقة من أحداث اعتبرها العديد من عشاق المسلسل مخيبة للآمال.

وحدث أن فقدت شخصية دانيريس تارجيريان واحد من تنانينها، بشكل نهائي، كما فقدت نصف قوات جيشها وصعبت الأمور عليها للفوز بالعرش الحديدي بشكل غير متوقع.

ذلك بالإضافة للهفوة الإخراجية التي وقع بها مخرج الحلقة، بظهور كوب لقهوة من ماركة ستارباكس، تخالف مصداقية مجريات الأحداث.

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ونتيجة لذلك، حصلت الحلقة على أقل نسبة تقييم في تاريخ المسلسل على موقع imbd، كانت اقل من 6/10، للمرة الأولى، مما أثار مخاوف من تعرض الرسم البياني لشعبية المسلسل للهبوط في الحلقتين المتبقيتين.

وللتغطية على هذا الفشل الغير متوقع للحلقة الرابعة، خرج جورج آر آر مارتن مؤلف السلسلة بإعلان أنه ستكون هناك عدة مسلسلات أخرى منشقة من أحداث صراع العروش في المستقبل تدور أحداثها قبل أحداث المسلسل بآلاف السنين.