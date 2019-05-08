كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل نور يتصدر مؤشرات البحث في الحلقة الثانية من شقة فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم الراحل وائل نور ، أن يحظى بنسبة مشاهدة عالية خلال مشواره الفني، وحتى بعد وفاته في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "شقة فيصل"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نعي للفنان الراحل وائل نور، بعد عرض مشاهدة أمس في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تم تصويره منذ سنوات وكان يتم تأجيله، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل "شقة فيصل" المذاع على شاشة "إم بي سي" مصر، مدى معاناة "ميزو" الشخصية التي يؤديها الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع شقيقه "زغللة" الفنان أحمد فتحي، والمصائب التي يُوقعه فيها الأخير، بسبب سلوكه غير المشروع.