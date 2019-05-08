كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل نور يحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهدة في "شقة فيصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نعي للفنان الراحل وائل نور، بعد عرض مشاهدة أمس في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تم تصويره منذ سنوات وكان يتم تأجيله، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وحرص صناع العمل على إذاعة مشاهد وائل نور، على الرغم من تردد أقاويل بأنه سوف يتم حذفها.