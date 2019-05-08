قبلة أسيل عمران لممثل الخليجي تشعل مواقع التواصل.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 صباحاً - تناقلت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً من مسلسل “ماذا لو” للفنانة السعودية أسيل عمران.

وظهرت في المشهد الحواري مع أحد أبطال العمل الذي يبدو أنه يؤدي دور حبيبها وأنها قررت الانفصال عنه. وبدا المشهد مؤثراً جداً ومليئاً بالعواطف.

وكان أكثر ما لفت أنظار المتابعين هو قيام الممثل باحتضان أسيل قبل أن تسارع إلى تقبيل رأسه بشدة ثم المغادرة.

وأشعلت هذه اللقطة موجة من الانتقادات حيث تساءل الكثير من ناشطي المواقع عن اسم المسلسل وركزت التعليقات على أن المشهد غير مناسب لأجواء شهر رمضان.