شاهد.. سما المصري سعيدة بالسخرية منها في “سوبر ميرو”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري فيديو من مسلسل “سوبر ميرو” وال٫ي تلعب بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.

ويظهر في الفيديو رئيس تحرير إحدى الصحف، أثناء تعيينه صحفيُا للعمل في قسم الفن، ويقول له: “لو جالك تحقيق صحفي عن سما المصري أو عائشة الكيلاني بعد النيولوك أوعى تنسى أخوك”.

سما أعحبت بالمشهد الكوميدي، وعلقت عليه: “للساده الصحفيين أي حد يروح له موضوع عن سما المصري يحوله لرئيس تحريره علطول عشان قال إنه هيغطيني برموش عينيه.. هههههه.. جزء من مسلسل سوبر ميرو”.