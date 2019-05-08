انت الان تتابع تفاصيل خبر "صراع العروش" يرد على ظهور "ستاربكس" بإحدى حلقاته.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 صباحاً - اعتذر فريق مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) عن ظهور كوب من قهوة "ستاربكس" في حلقة الأحد الماضي.

وقال فريق المسلسل إن الكوب "ظهر بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وتسبب ظهور كوب "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى، في انتقادات كبيرة من متابعيه؛ لظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، وتحديداً في الدقيقة الثامنة عشرة، كوباً من الأكواب التي تستخدمها سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، ونال المشهد الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الكوب أمام "دانيرس تارجارين"، أو "أم التنانين"، التي تؤدي دورها الممثلة إيميليا كلارك، في أحد المشاهد التي كانت تضم أبطالاً آخرين من المسلسل وهم يحتفلون بانتصارهم بالحرب العظمى داخل مدينة "وينترفيل"، التي جرت الحلقة الماضية وحققت مشاهدات وتقييمات قياسية.

وعلقت ستاربكس بالقول: "نحن متفاجئون، هي لم تطلب مشروب دراغون".

وتبلغ تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب.

وسجل المسلسل أرقاماً قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.

واقتربت نهاية "صراع العروش" بعد 8 أعوام من العمل المتواصل للانتهاء من المسلسل، ورغم أن النهايات عادةً ما تكون حزينة لأنها تتضمن وداع شخصيات أحببناها، فإن صناع المسلسل نجحوا في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير في أن يزيلوا مرارة النهايات بمنح الجمهور معركة فاصلة تحمل نهاية سعيدة بموت الشرير الأساسي للقصة حالياً.