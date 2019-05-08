مارسيل خليفة يفتتح مهرجانات بعلبك.. “تصبحون على وطن”

متابعة بتجــــــــــرد: يفتتح الفنان مارسيل خليفة “مهرجانات بعلبك الدولية” بدورتها لهذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي مارسيل خليفة الجمهور يوم 5 تموز/يوليو بأمسية “تصبحون على وطن” ومعه 150 موسيقيًا من الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة لبنان بعلبكي وكورال اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة.

وسيقدّم مارسيل خليفة في الحفل باقة من أجمل الأغاني التي ينتظرها منه الجمهور ومحبّيه.