متابعة بتجـــــــــــرد: فجّرت الفنانة السوريّة أصالة نصري مفاجأة من العيار الثقيل بالحديث عن عمليات التجميل في أحدث لقاء تلفزيوني معها، وقالت: “لا أنظر في المرآة، وأخاف أن أجد ملامحي قد تغيّرت”.
وفي حين أشارت إلى أن “الزمن عدو كلّ الناس الّذين تحت الأضواء وغيرهم”، لفتت أصالة نصري إلى أنها تعتني بشكلها من الرياضة وعمليات التجميل.
وبصراحة، أعلنت أصالة “سأذهب إلى كوريا قريباً لإجراء إحدى العمليات الجراحية في وجهي”، وتابعت “أريد أن أبقى صغيرة دوماً، جرّبت الكثير من الإبر وعمليات التجميل، ولكنّني قرّرت الذهاب إلى كوريا لأنّهم متخصِّصون أكثر”.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية تجميل جديدة لـ أصالة.. وهذه المرّة في كوريا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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