ألفاظ ومشاهد محمد رمضان في غرفة النوم عرض مستمر.. هل يتعمد إثارة الجدل في الشهر الكريم؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يتعمّد الفنان المصري محمد رمضان، الظهور بجسد عار، في معظم أعماله الفنية، وغالبًا ما يكون ذلك في مشهد من داخل غرفة النوم، مع البطلة التي تجسد دور حبيبته أو زوجته، وهو ما قام به رمضان في بداية حلقات مسلسله الرمضاني الجديد “زلزال”، بهدف جذب الأنظار نحوه.

وأثار رمضان جدلًا واسعًا، عقب عرض حلقة مسلسل “زلزال”، أمس، والتي احتوت على مشهد يظهر فيه عار، من الجزء الأعلى لجسده، وبجواره الفنانة نسرين أمين، زوجته بالمسلسل، على سرير غرفة نومهما، ما اعتبره كثير “خادش للحياء”.

ويُعد هذا المشهد متكررًا، إذ أن “رمضان” كان قد ظهر العام الماضي، مع النجمة وفاء عامر، في الحلقات الأولى أيضًا من مسلسل “نسر الصعيد”، بمشهد عار، ومشابه إلى حد كبير لمشهد مسلسل “زلزال”، وحمل بعض الإيحاءات الجنسية داخل غرفة نومهما.

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ولا يقتصر الأمر على هذين المسلسلين فقط، إنما هناك تاريخًا طويلًا من المشاهد العارية مع محمد رمضان، بدأها في أفلامه أولا مثل “عبده موته”، و”الألماني”، و”شد أجزاء”، مرورًا بمسلسلاته وأعماله الدرامية في “ابن حلال”، و”الأسطورة”.

الجدير بالذكر أن مسلسل محمد رمضان الذي يعرض حاليًا، يدور حول الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، وفيه يتعرض منزل البطل “رمضان” للانهيار قبل تسجيل ملكيته للعائلة، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات حول ملكية الأرض.