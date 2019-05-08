متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي نجمة البوب العالمية مادونا حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح لشبونة في البرتغال مطلع العام المقبل وذلك ضمن جولتها الغنائية “مدام اكس”.
وذكرت صحيفة “بورتوجال نيوز” البرتغالية نقلًا عن منظم الجولة ، أنه لم يتم حتى الآن تحديد تواريخ محطات الجولة التي ستشمل أيضا لندن وباريس.
وأشارت الصحيفة إلى أن أول حفلة موسيقية مباشرة لـ مادونا في البرتغال تعود لعام 2004.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب سنوات.. مادونا تغني في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.