بعد غياب سنوات.. مادونا تغني في البرتغال

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي نجمة البوب العالمية مادونا حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح لشبونة في البرتغال مطلع العام المقبل وذلك ضمن جولتها الغنائية “مدام اكس”.

وذكرت صحيفة “بورتوجال نيوز” البرتغالية نقلًا عن منظم الجولة ، أنه لم يتم حتى الآن تحديد تواريخ محطات الجولة التي ستشمل أيضا لندن وباريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول حفلة موسيقية مباشرة لـ مادونا في البرتغال تعود لعام 2004.