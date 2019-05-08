هل عاد براد بيت لطليقته جنيفر أنيستون؟

متابعة بتجــــــــــرد: ردّ النجم العالمي براد بيت على الأخبار والتقارير التي تشير إلى عودة العلاقة العاطفية بينه وبين النجمة جينيفر أنيستون، والتي تزوّج منها في العام 2000 وانفصل عنها في العام 2005.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أنّ أحد المصورين وجّه سؤالاً إلى بيت أثناء تواجده في أحد شوارع لوس أنجلوس، قائلاً: “يجب عليّ أن أسألك، الجميع يريدون معرفة هل أنت وجين ستعودان مجدّداً؟، ليردّ عليه براد ضاحكاً: “يا إلهي!”.

تجدر الإشارة إلى أن براد بيت كان قد انفصل عن زوجته الأخيرة أنجلينا جولي في عام 2016.