مادونا تدافع عن مايكل جاكسون

May 08, 2019
دافعت النجمة العالمية مادونا عن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك بعد المزاعم التي تتهمه مؤخراً بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأكدت مادونا ان الإنسان بريء حتى تُثبت ادانته. وتابعت مشيرة انها سمعت الكثير من الإدعاءات الكاذبة ضدها، لذلك هي دائمًا تسأل الناس “هل يمكنكم إثبات التهمة؟ ما هي أجندة الأشخاص الذين يتهمونها؟ هل سيحصلون على اموال من هذه الادعاءات؟”.
نذكر ان تم طرح فيلم وثائقي بعنوان “ليفنغ نيفرلاند” ويحكي قصة رجلين يزعمان أن “جاكسون” اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما، وهو ما دفع ورثة “جاكسون” إلى وصف العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”.
نذكر ان نجم البوب الأميركي توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.
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