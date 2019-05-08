خاص- ختام اللحام تفجّر مشاعرها فوق قبر ابنها… وتُبدع

لم يمر أداء الممثلة القديرة ختام اللحام على قبر ابنها “شاهين” في الحلقة الثانية من “الهيبة الحصاد” مرور الكرام، بل اجتاحت مواقع التواصل تعليقات مشيدة بأدائها الصارخ والقوي والمبدع وذلك اثناء زحفها على التراب لتصل الى القبر ونحيبها على ابنها والذي مسّ بمشاعر كل شخص يتابع العمل الدرامي.

Advertisements

“اللحام” فجّرت أحاسيسها ومشاعرها في هذا المشهد الحزين والصعب ولكن ليس بصعب عليها خاصة أنها من الممثلات القديرات في الدراما اللبنانية وتعتبر من العواميد الأساسية في المسلسلات ولها باعٍ طويل وبصمة رائعة، على الرغم من أن أدوارها ليست رئيسية ولكن هي عنصر فعّال وعامود اساسي بالدراما اللبنانية، ومؤخراً تواجدها بالأعمال المشتركة فهي ممثلة شرفت الدراما واثرتها.

وكانت “اللحام” قد أبدعت بالجزئين الأولين من “الهيبة” ولكن يبدو أن مساحة دورها هذا العام ستكون أوسع.

نذكر ان مسلسل “الهيبة الحصاد” من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم مجموعة من أهم الممثلين نذكر منهم تيم حسن، منى واصف، جوزيف بونصار، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.