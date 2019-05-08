أزمة الترخيص تلاحق إعلان نانسي وأصالة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأت لجنة مشكلة من نقابة الموسيقيين في بحث المخالفات التي شابت التصاريح الخاصة بالإعلانات الغنائية لصالح عدد من الشركات التي انطلق عرضها مع بداية شهر رمضان.

ورصدت اللجنة وجود مخالفة في أغنية "فرق كبير" التي قدمها تامر حسني ونانسي عجرم كإعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات. حيث أن الشركة المنفذة للإعلان حصلت على تصريح بغناء تامر حسني ولم تحصل على تصريح مماثل للفنانة نانسي عجرم، وهو ما يستوجب سداد رسوم عنها. فيما يواجه إعلان الفنانة أصالة لصالح أحد المنتجعات السكنية الفاخرة المشكلة ذاتها المتعلقة بسداد الرسوم لصالح النقابة.

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