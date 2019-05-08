سارة جيسكا تكشف عن سبب غيابها عن حفلة "ميت غالا"

وصل ملوك الموضة إلى الحفل السنوي ميت غالا، عارضين أكثر الملابس غرابة لهذا العام، حيث كانت فكرة الحفل تدور حول إبراز كل ما هو غير طبيعي وخارج عن المألوف وبعيد عن الأصالة، ولكن كان غياب بعض الشخصيات عن الحفل ملحوظًا، بما في ذلك ريهانا وبيونسيه وتايلور سويفت، وبلاكي ليفلي.

وقرَّر عدد من الشخصيات البارزة المسيطرين على السجادة الحمراء عدم حضور حفل هذا العام، فلم تحضر ريهانا ملكة الإطلالات الغريبة، رغم انتشار صورة مفبركة لها ترتدي فستانًا باللون الوردي.

وأكدت ريهانا عدم حضورها بنشرها تغريدة وهي في المنزل تجرب مكياجها قبل نشرها صورة لأحمر شفاها فانتي غلوس بومبس.



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وأبدت ريهانا رأيها في فساتين الحاضرات، ولفتت إلى أن رئيسة تحرير فوغ آنا وانتور، هي من خطفت الأضواء هذا العام.

وغابت المحامية البريطانية أمل كلوني أيضًا، وقيل إن سبب غيابها هو الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم جورج كلوني، الموافق 6 أيار / مايو.

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وغاب أيضًا الزوجان الشهيران بيونسيه وجاي زاي، وقد كان آخر حضور لهما في عام 2015، ولم يفسرا حتى الآن سبب عدم حضورهما هذا العام.

ولم تحضر النجمة بلاكي ليفلي، وتسائل الكثير عن سبب غيابها، ولكن غيابها جاء بعد إعلان خبر حملها الأسبوع الماضي، وقد تميزت بإطلالتها الرائعة على مدى حفلات الميت غالا الماضية.

وكان مفاجأة عدم حضور تايلور سويفت، بخاصة بعد إطلاقها أغنيتها الجديدة "مي" قبل أسابيع، ولكن السبب يرجع إلى الاستعداد لجولتها الغنائية، وكان آخر حضور للغالا في عام 2016.

وأوضحت النجمة سارة جيسكا ألبا أنَّها لم تحضر الحفل بسبب سفرها خارج البلاد يوم الأثنين، ومن بين أبرز الشخصيات التي لم تحضر كانت مادونا وابنتها لورديس، التي كانت في حفل غوتشي الذي أعقب الغالا ، ولم تحضر النجمة سيلينا غوميز أيضًا، وذلك لارتباطها بأعمال في ملعب لوس أنغلوس.

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