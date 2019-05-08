"السقا" يستعين بتامر حسني في أولى حلقات "وُلد الغلابة"

استعان الفنان المصري أحمد السقا بالنجم تامر حسني، ليظهر معه في الحلقة الأولى من مسلسله الجديد "وُلد الغلابة"، الذي يُعرض على شاشة mbc مصر.

وظهر تامر حسني في دور موظف يعمل في جهة حكومية مختصة بطباعة الأموال إلَّا أنه يُعاني من أزمات مادية متلاحقة، تجعله يقوم ببيع الملابس التي يأتي بها من الصعيد ويلتقي بـ"السقا"، الذي يمر بأزمات مالية صعبة أيضًا.

وتشهد دراما رمضان هذا العام منافسة مشتعلة بين النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، في ظل خروج الزعيم عادل إمام من السباق الرمضاني.

ويراهن جمهور السقا ورمضان، على النجاح وتصدر الموسم، وهو ما أشعل الصراع مبكرًا، بينهما، لكون كل منهما يتمتع بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة.

اقرأ أيضا:

والغريب أن نفس جمهور محمد رمضان، هو من أشعل المنافسة مع تامر حسني، في السينما، عندما نافس الأول بفيلم "الديزل"، والثاني بفيلم "البدلة"، في موسم أفلام عيد الأضحى العام الماضي، وسرعان ما انتقلت المنافسة بين النجمين للصراع على لقب "نمبر وان".

ومن هنا نستطيع القول بأن المنافسة سترتفع حدتها بين السقا ورمضان، ربما تصل لحد التلاسن بين النجمين، ولكن يبقى السؤال، هل استعان أحمد السقا، بمنافس محمد رمضان، وهو تامر حسني، في انطلاقة أولى حلقات "وُلد الغلابة"، ليكون تميمة حظه في العمل؟.

وقال الناقد المصري سمير الجمل "إنَّ المنافسة لا تعرف المجاملات، فظهور تامر حسني ليس مجاملة من السقا، ولكنها تأتي في إطار المنافسة الشريفة، لأنَّ دراما رمضان ستنحصر بين أحمد السقا، ومحمد رمضان، وربما يكون البدء بتامر حسني تميمة "حظ"، للسقا رغم أنه لا يحتاج لهذا، لكن ربما يراها الجمهور كذلك".

وأضاف الجمل أن غياب عادل إمام، ويحيى الفخراني، له دور مؤثر، ومن هنا سينسحب الجمهور نحو اهتمامات أخرى، وما يقال عن محمد رمضان وتامر حسني والـ"نمبر وان"، ما هي إلا أحاديث لا علاقة لها بالفن ولكن جودة المحتوى هي التي ستؤدي للنجاح.

Advertisements

ونوّه الجمل إلى أن محمد رمضان، هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية؛ لأن كاتبًا كبيرًا بحجم عبدالرحيم كمال، هو مؤلف مسلسل "زلزال"، سيكون عاملًا كبيرًا ومؤثرًا في اتجاهات الجمهور.

وكشفت الناقدة المصرية ماجدة موريس، أن ظهور ضيوف الشرف عامة في المسلسلات يكون نوعًا من التكريم لهم، إضافة إلى أنه عامل جذب مهم، فمشهد مدته 5 دقائق، ربما يسحب البساط من نجم العمل نفسه، وهو ما حدث في مسلسل "تحت السيطرة"، مع النجم ماجد الكدواني، الذي أطل في الحلقة الأخيرة وترك أثرًا لدى المشاهد استمر الحديث فيه طويلًا.

وأوضحت الناقدة ماجدة أنَّ الأهم هنا تأثير الدور على المشاهد، وليس احتدام المنافسة واشتعال الصراعات، لأن الجمهور في النهاية هو "الحكم"، على كل شيء، منوهة إلى أن بداية الحلقة الأولى من "ولد الغلابة"، جاءت جيدة، إضافة إلى أن مسلسل "زلزال"، لمحمد رمضان، سيكون مختلفًا عن ما قدمه سابقًا.

قد يهمك أيضا:

الظهور الاول أبناء أحمد السقا بالكامل على السوشيال ميديا

هبة مجدي تُعرب عن سعادتها بمُشاركة أحمد السقا في "ولد الغلابة"