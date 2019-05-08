شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الثانية.. الكوارث تستمر على مصطفى شعبان فى "أبوجبل" بوفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت الكوارث على حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" فى الحلقة الثانية من مسلسله "أبو جبل"، فبعد وفاة ابنيه فى الحريق الذى التهم منزله يمرض والده ويدخل العناية المركزة وتسوء حالته، لكن القدر لا يتركه بهاتين المصييبتين فقط لكنه يطلق زوجته فى لحظة غضب وبعدها وأثناء تواجده مع والده فى المستشفى يأتيه خبر وفاة شقيقه الأصغر "غالى" فى حادث مأساوى.

وفى الوقت نفسه تنهار زوجة حسن أبوجبل "عائشة بن أحمد" لفقدان ولديها وعدم رؤيتها لابنها الثالث أثناء عزاء بعض السيدات لها ويظهر خلال الحلقة أيضا جحود شقيق حسن أبوجبل "سعد" وزوجته وشقيقه الثالث "رزق"، خاصة بعد علمهم بالتهام الحريق لأموال العائلة، الأمر الذى يعد كارثة جديدة تتعرض لها عائلة أبوجبل.

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حسن أبوجبل بعد التهام الحريق لأمواله وأموال العائلة يضطر لبيع سيارته لتسديد مصاريف المستشفى والعملية التى أجراها والده، ويذهب لقبر عائلته فيجد هناك عائشة بن أحمد زوجته فيحتضنها ويعيدها لزمته لكن فى مشهد آخر نرى المباحث تحاول استدعاء حسن أبوجبل وتبحث عنه لتبلغه بأن الحريق لم يكن قضاء وقدر، لكنه كان بفعل فاعل وتنتهى الحلقة بهذا الخبر الذى سيكون فاجعة وكارثة جديدة لحسن أبو جبل.