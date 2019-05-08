راندا البحيري بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، لصالح غلاف أحدي المجلات. ظهرت "راندا" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود، وحازت الصور اعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة راندا البحيري تشارك في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.

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