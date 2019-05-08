كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يسخرون من محمد رمضان: "نمبر وان في الانقسام الميتوزي" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار الفنان محمد رمضان لنفس أدواره في مسلسلات رمضان، حيث يكرر تجسيد شخصيتي البطل وأباه، مطلقين عليه لقبه المفضل "نمبر وان" ولكن هذه المرة بسخرية في "الانقسام الميتوزي".
وسبق لـ"رمضان" أن لعب دور الأب وابنه في مسلسلات "الأسطورة" و"نسر الصعيد" و"زلزال".
ويشارك "رمضان" هذا العام في سباق رمضان الدرامي من خلال مسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة حلا شيحة وماجد المصري.