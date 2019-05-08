رواد السوشيال ميديا يسخرون من محمد رمضان: "نمبر وان في الانقسام الميتوزي" (صورة)

سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار الفنان محمد رمضان لنفس أدواره في مسلسلات رمضان، حيث يكرر تجسيد شخصيتي البطل وأباه، مطلقين عليه لقبه المفضل "نمبر وان" ولكن هذه المرة بسخرية في "الانقسام الميتوزي".

وسبق لـ"رمضان" أن لعب دور الأب وابنه في مسلسلات "الأسطورة" و"نسر الصعيد" و"زلزال".