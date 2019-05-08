انت الان تتابع تفاصيل خبر بعيداً عن السياسة.. النظام النباتي يعيد باسم يوسف إلى الشاشة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 09:50 صباحاً - بعد خمس سنوات من الغياب عن عمله الإعلامي، بث الإعلامي المصري ومقدم البرامج الساخر، باسم يوسف، أولى حلقاته في شهر رمضان المبارك، أمس الاثنين، من خلال برنامج "بلانت بي" (plant B)، الذي يناقش النظام الغذائي النباتي، بعيداً عن المواضيع السياسية التي عرف بالتهكم عليها سابقاً.

ويتحدث البرنامج عن النظام الغذائي في سلسلة من الحلقات مع مجموعة من الخبراء والأطباء، كما يروي يوسف تجربته مع النظام الغذائي النباتي خلال السنوات الماضية.

وقال يوسف، في تصريح لـ "بي بي سي" الشهر الماضي عن البرنامج: "لقد كان لدي حلم كبير أن أصنع سلسلة لشرح النظام النباتي لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيراً بعد أكثر من خمس سنوات استطعنا أن نحقق الأمر بطريقة بسيطة وصغيرة ولكنها ستكون مفيدة جداً".

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يعتمد النظام الغذائي النباتي (PBD) بشكل أساسي على استهلاك الأطعمة النباتية، من ضمنها الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور، مع التوقف عن استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأطعمة المصنعة.

​وكان باسم يوسف شرح على صفحة "Plant Based Diet Egypt" أنه سيعود في رمضان المقبل من خلال برنامج "Plant B"، على موقع "يوتيوب"، من أجل شرح النظام الغذائي الذي أنشئ "الجروب" من أجله.

يذكر أن باسم يوسف نال شهرته من تقديم برنامجه الساخر "البرنامج"، على فضائيتي "سي بي سي" و"إم بي سي مصر"، ولكنه في عام 2014 أعلن وقف عرضه، لكونه يتطرق للحالة السياسية في البلاد.