انتقادات واسعة تطال ياسمين صبري بسبب هذه الفنانة

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت النجمة المصرية ياسمين صبري لانتقادات واسعة من الجمهور وروّاد الإنترنت بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسلها الجديد “حكايتي”.

ويعود سبب هذه الإنتقادات إلى تجسيد الفنانة سارة التونسي دور والدة ياسمين صبري، حيث لم يقتنع بعض المشاهدين بها لكونها أصغر سنًا من ياسمين كما أن المكياج لم ينجح في جعلها تقدم دور الأم بشكل يصدقه الجمهور.

وتجسد ياسمين صبري في العمل شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، فتدخل في خلافات مع عائلة والدتها.

الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.