كارين رزق الله تتميّز في “إنتي مين” وكلمة إلى من “وثق بها”

متابعة بتجــــــــــرد: انطلق عرض مسلسل “إنتي مين” مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية، فلفت بقصّته الفريدة وتطوّراتها المشوّقة وسلاسة سردها الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بما كتبته كارين رزق الله وقام بإخراجه إيلي حبيب.

وعبّر كثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حماسهم لمتابعة المسلسل ومعرفة القصّة وراء ظهور صور والدة “جهاد” و”نسيم” (الممثل عمّار شلق) بطريقة غامضة ومفاجئة، وتربّع المسلسل في الساعات الأخيرة على قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر”.

أمّا بطلة العمل، النجمة كارين رزق الله فغرّدت عبر حسابها الرسمي قائلة: “بشكر تفاعلكن وثقتكت ومحبتكن”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “إنتي مين”، يشارك في بطولته إلى جانب كارين رزق الله النجم عمار شلق والممثلين جوليا قصار، نيكولا دانيال، أنجو ريحان ،عيدا صبرا، شربل زيادة والممثل القدير أسعد رشدان، وهو قصة وتأليف كارين رزق الله، إخراج إيلي ف. حبيب وإنتاج MTV و كارين رزق الله.