- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متابعة بتجـــــــــــرد: صدم المغني والكاتب البريطاني هاري ستايلز جمهوره أمس بإطلاله نسائية على السجادة الحمراء في حفل “ميت غالا 2019 Met Gala” الذي يقام في متحف “المتروبوليتان” في نيويورك.
وظهر “ستايلز”، بثوب أسود شفاف من الشيفون الذي يظهر صدره وكتفيه، مرتديًا حذاء بكعب عالٍ، وقرطين من اللؤلؤ في أذنيه بالإضافة إلى طوق حول رقبته وعدد من الخواتم النسائية.
وتلقى النجم هجومًا حادًا وسخرية من جمهوره على “تويتر”، حيث علق أحدهم: “لماذا هاري يرتدي أقراط جدتي؟”، وكتب آخر: “يبدو أنه فتح الخزانة الخطأ”، وقال ثالث: “لقد كرهت ملابسه حقاً”.
ويقام حفل “ميت غالا” كل اثنين في الأول من مايو كل عام، وهو حفل خيري لصالح متحف “المتروبوليتان” للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشهد فعاليات الحفل على أرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري ستايلز يصدم جمهوره بـ”إطلالة نسائية” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.