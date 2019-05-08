هاري ستايلز يصدم جمهوره بـ”إطلالة نسائية” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: صدم المغني والكاتب البريطاني هاري ستايلز جمهوره أمس بإطلاله نسائية على السجادة الحمراء في حفل “ميت غالا 2019 Met Gala” الذي يقام في متحف “المتروبوليتان” في نيويورك.

وظهر “ستايلز”، بثوب أسود شفاف من الشيفون الذي يظهر صدره وكتفيه، مرتديًا حذاء بكعب عالٍ، وقرطين من اللؤلؤ في أذنيه بالإضافة إلى طوق حول رقبته وعدد من الخواتم النسائية.

وتلقى النجم هجومًا حادًا وسخرية من جمهوره على “تويتر”، حيث علق أحدهم: “لماذا هاري يرتدي أقراط جدتي؟”، وكتب آخر: “يبدو أنه فتح الخزانة الخطأ”، وقال ثالث: “لقد كرهت ملابسه حقاً”.

ويقام حفل “ميت غالا” كل اثنين في الأول من مايو كل عام، وهو حفل خيري لصالح متحف “المتروبوليتان” للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشهد فعاليات الحفل على أرضه.