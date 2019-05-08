إخلاء سبيل السبكي بكفالة مالية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أمرت نيابة الدقي في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي في واقعة اتهامه بالاعتداء على موقع صدى البلد برفقة عدد من أفراد الحراسات الخاصة حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيله وأفراد حراسته البالغ عددهم 11 فرداً بكفالة مالية قيمتها ألف جنيه لكل منهم (60 دولار).

وجاء قرار النيابة بعد تحقيقات مطولة استمعت فيها لاقوال الصحافيين العاملين بموقع صدى البلد وكذلك تم تفريغ الكاميرات الموجودة للمراقبة والتي تم التحفظ عليها بعد الواقعة بوقت سيتم إحالة القضية إلى القضاء قريباً خاصة مع رفض رئيس تحرير الموقع التصالح مع السبكي الذي عرض المصالحة أكثر من مرة.

واحتجزت النيابة طرفي المشكلة لنحو 24 ساعة حيث استمرت التحقيقات فيما اخلت سبيل رئيس التحرير واثنين من الصحافيين العاملين بالموقع بضمان محل إقامتهم.

وكان السبكي قد توجه لإدارة الموقع ظناً منه بتواجد مالك الموقع والقناة رجل الاعمال محمد ابو العينين الذي كان يرغب بلقاءه للاعتراض على عرض القناة لمسلسله "سوبر ميرو" دون الحصول على موافقته. وهو ما حول الموقف لمشاجرة خاصة مع اصراره وافراد حراسته على الدخول للموقع حيث تسبب بكتسير عدة أجهزة وحواسب آلية

