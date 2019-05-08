لمحبي موسيقى التسعينيات.. عمل فني يجمع “الشاعري” و”قمر” و“توفيق”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، عن مفاجأة سارة لعشاق الطرب، وذلك بتعاونه مع المطرب إيهاب توفيق، في عمل فني جديد يحمل اسم “هو فين”.

وشوق مصطفى قمر الجمهور، بصورة تجمعه بـ”البوب”، وعلق عليها قائلاً: “البوب هيغني غنوة جديدة لحنتهاله اسمها، هو فين، كلمات محمد جمعة، والغنوة توزيع حميد الشاعري قريبًا بإذن الله”.

ويُعد فيلم “بورصة مصر” أحدث عمل سينمائي يشارك فيه مصطفى قمر، وهو بطولة كل من علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبد يالله ونجوي فؤاد، ومن تأليف علاء مرسي، غادة حنفي، وإخراج أحمد نور.

وطرح الفنان إيهاب توفيق مؤخرًا، فيديو كليب أغنية “عشمي في ربنا”، مع المطرب الشعبي أحمد شيبة، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي، توزيع زيزو وإخراج ياسر عصام.