“أهلا بك في مجتمع الحرمان من النوم”.. رسالة كامبريدج إلى الأمير “هاري”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب وريث العرش البريطاني الأمير “ويليام” عن سعادته البالغة بولادة ابن أخيه الأمير “هاري”، وقال إنه يرحب بشقيقه في مجتمع الحرمان من النوم بعد دخوله إلى عالم الأبوة.

وكشفت دوقة كامبريدج الأميرة “كيت ميدلتون” التي ذهبت إلى افتتاح سباق القوارب الملكي في كيتي سارك بجنوب شرق لندن برفقة زوجها اليوم، بأنها تتطلع لرؤية “المولود” في الأيام القليلة المقبلة، وأضافت: “إنه وقت خاص، من الواضح أن لويس وشارلوت كانا قد أمضيا أعياد ميلادهما، إنه وقت رائع من العام للحصول على طفل”.

جاءت كلمات عائلة كامبريدج في إطار تهنئة دوق ساسكس وزوجته دوقة ساسكس الأميرة “ميغان ماركل” بولادة طفلهما الأول أمس، والذي أعلن عنها الأمير “هاري” من ساحة منزله “فروغمور” بقلعة وندسور أمس، قبل أن يصدر بيان رسمي من قصر باكنغهام ليعلن عن ولادة “صبي” لعائلة ساسكس.

بعد وقت قصير من وصول دوق ودوقة كامبريدج إلى السباق الخيري، تم إخبارهما بوصول ابن أخيهم “بيبي ساسكس” الذي أكد والده بأنه ولد الساعة 5.26 صباحا، ويزن 7 أرطال 3 أوقيات، وبأنه ووالدته بصحة جيدة.

Advertisements

كشفت عائلة كامبريدج أنهما لم يعرفا اسم الطفل بعد، وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي نصائح لشقيقه الأصغر، قال الأمير ويليام: “لدي الكثير من النصائح، وأتمنى له كل التوفيق وآمل في الأيام القليلة المقبلة أن يتمكنوا من الاستقرار والتمتع بإنجاب مولود جديد في أسرتهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث الأمير “تشارلز” علنا لأول مرة عن ولادة “بيبي ساسكس، قائلا إنه “سعيد” بوصول حفيده الأخير، وأضاف دوق ويلز أثناء زيارة رسمية إلى ألمانيا مع دوقة كورنوال، قائلا: “لم نكن أكثر سعادة في أي وقت عندما سمعنا بخبر الولادة، ونتطلع إلى مقابلة الطفل عندما نعود”.