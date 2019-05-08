داليدا خليل تواجه باسم مغنية

لا شك في أن عرض المسلسلات الدرامية خلال الشهر الفضيل تأخذ حيزاً كبيراً من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لفتنا المئات من التعليقات التي واكبت عرض الحلقة الثانية من المسلسل الرمضاني “أسود”، انتاج شركة “ايغل فيلمز” كتابة كلوديا مرشيليان واخراج سمير حبشي.

في الحلقة الثانية، لا زال “أسود” (باسم مغنية) محتجز “كارِن” (داليدا خليل) وهي إبنة رجل الأعمال الكبير “مالك بيطار” (ألكو داوود) وزوجته “مارغو” (ورد الخال) بعدما اختطفتها عصابة تابعة لـ “اسود” قبل زواجها من المهندس “طارق” (الياس الزايك) بدقائق وذلك مقابل فدية مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي.

في المقابل ازداد الشك لدى والد كارِن حول المبلغ الضخم الذي طلبته العصابة وبدأ يفكر جدياً أن هناك مؤامرة تحاك ضده وأكبر من قصة فدية مالية.

Advertisements

وفي عدة لقطات تواجه داليدا باسم في تحدٍ واضح من قِبلها لمعرفة مصيرها ولماذا تم اختطافها بعد ان عاشت 24 ساعة اختطاف صعبة جداً في حياتها؟

في الحلقتين، أدت داليدا خليل دورها بكل إحترافية، خاصة الاجواء الدرامية التي تحتاج الى مجهود وتركيز ومشقة ترجمة الالم. اما باسم فإطلالته لا زالت غامضة ومشوقة فهو يلعب شخصيتين، الاولى طيب القلب، حنون، يهتم بالعديد من الأولاد المشرّدين والفقراء، وبالشخصية الثانية قوي، حقود، جبّار، اناني، متسلط، واستطاع ان يفصل بينهما وان يجعل المشاهد يتعاطف معه.

اما القديرة ورد الخال فحافظت على هدوئها رغم خطف ابنتها ولا زالت شخصيتها غامضة وقد تكون متورطة بخطف ابنتها خاصة ان لديها ماضٍ بحسب ما اشار الكو داوود اثناء توجيه الحديث اليها في حلقة الامس.

كل الاسئلة سيتم الاجابة عنها في الحلقات المقبلة خاصة مع تطور الاحداث التي تُبشر بعمل مميز.

نذكر ان مسلسل “أسود” بطولة العديد من النجوم: ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، بالاشتراك مع العديد من الممثلين فيفيان انطونيوس، الكو داوود، الياس الزايك وغيرهم. الموسيقى التصويرية تحمل توقيع الفنان باسم رزق.