الطبيب أندرو وجدي يشرح مهارات وفن تجميل الأسنان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم طبيب جراحة وتجميل الأسنان الدكتور أندرو وجدي، عرضًا عن مهارات وفن تجميل الأسنان وكيفية التعامل مع المريض.

ووصف وجدي في لقاء مع "فوشيا" تجميل الأسنان بالفن الذي يُضاهي عمل مهندس الديكور، إذْ يتلقّى الطبيب أفكار وتصورات الزبون قبل أن يترجمها إلى تصميم جديد.

لكنّ خبير التجميل المصري قال إنّه "ليس من الضروري أن يوافق الطبيب على رأي المريض باعتبار أن اختياره لا يناسبه، على غرار اختيار الفستان الذي يعجب إحداهن ولكن لا يليق بها عندما ترتديه".

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وأوضح أن الطبيب يُقدّم للمريض حوالي 12 تصميمًا لكي يختار واحدًا من بينهم، كما يمتلك الطبيب 54 لونًا لاختيار أحدهم، لكنّ الطبيب يجري عمليات تعديل في التصميم خلال فترة عمله حتى ينتهي بالشكل اللائق.

يُذكر أنّ الطبيب المصري أندرو وجدي كان قد فاز بلقب أفضل محاضر بالعالم في زراعة الأسنان في المسابقة التي تنظمها جمعية سينام الإيطالية منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا.