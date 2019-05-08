فنانون يسترجعون ذكريات الطفولة مع فانوس رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلئُ حياة النجوم والمشاهير بذكريات الطفولة التي تخالطها عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم، بينما يحتفظُ البعض بطقوس رمضانية منذ الصغر، وهو ما رصدناه في هذا التقرير.

"فوشيا" عادت بذكريات النجوم إلى الوراء كثيرًا، ليتحدّث مشاهير عن أول فانوس هدية تلقوه في حياتهم، فكانت الذكريات مختلطة بين المحافظة على عادات متوارثة واستحداث طقوس جديدة.

وفاء عامر قالت إنّ أول فانوس تلقته في طفولتها وآخر فانوس بعدما كبرت كان من والدها، بينما تذكّرت رجاء الجداوي حياتها مع فانوس رمضان، وآخرها شراء أكبر فانوس من حيّ الحسين الشهير بوسط العاصمة.

عبير صبري هي الأخرى استرجعت ذكرياتها مع الفانوس عندما كانت طفلة، ومراحل تقدّمها في العمر والذي تزامن معه كبر حجم الفانوس، كما لا تزال حريصة كل عام على شراء فانوس الشهر وتزيين منزلها بالزينة الرمضانية التقليدية.