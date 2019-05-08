بدأت أحداث الحلقة ٤ من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ببحث علاء "علي ربيع" على الغسالة التي باعتها أخته ويوجد بها المليون جنيه، ووجدها ودفع ٣٠ ألف جنيه لاسترجاعها.
وتظهر سلمى " مايان السيد" وهىابنة رجل أعمال يمتلك أموال طائلة وهي تمتلك قناة مع زوجها وتذيع برنامجها الخاص، وفجأة اكتشفت خيانة زوجها وقام والدها بضربه وتعذيبه لكي يطلقها، فضلا
وانتهت الحلقة بتأجير ميزو "علاء الدين" كافيه من المليون جنيه التي يمتلكها، وأثناء مشاهدة الجمهور لماتش كرة قدم بالكافيه قاموا بالتشاجر وتكسير الكافيه، وجاءت الشرطة للقبض عليه بتهمة سرقة الكهرباء للكافيه.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على "علي ربيع" بتهمة السرقة في "فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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