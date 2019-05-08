القبض على "علي ربيع" بتهمة السرقة في "فكرة بمليون جنيه"

بدأت أحداث الحلقة ٤ من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ببحث علاء "علي ربيع" على الغسالة التي باعتها أخته ويوجد بها المليون جنيه، ووجدها ودفع ٣٠ ألف جنيه لاسترجاعها.

وتظهر سلمى " مايان السيد" وهى

ابنة رجل أعمال يمتلك أموال طائلة وهي تمتلك قناة مع زوجها وتذيع برنامجها الخاص، وفجأة اكتشفت خيانة زوجها وقام والدها بضربه وتعذيبه لكي يطلقها، فضلاعن أخذه لكل الأموال والممتلكات التي حصل عليها من وراء زواجه من سلمى ابنته.

وانتهت الحلقة بتأجير ميزو "علاء الدين" كافيه من المليون جنيه التي يمتلكها، وأثناء مشاهدة الجمهور لماتش كرة قدم بالكافيه قاموا بالتشاجر وتكسير الكافيه، وجاءت الشرطة للقبض عليه بتهمة سرقة الكهرباء للكافيه.