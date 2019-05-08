الحلقة الثالثة تكشف خطة مرة لبيع أبنائها الثلاثة

تكشف الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق عن خطة مرة " غادة عبد الرازق" وزوجها شحاتة " محمد شاهين " لبيع أبنائهم الثلاثة ووهم أهل الكفر بوفاتهم أثر شربهم " محمد شاهين " لبيع أبنائهم الثلاثة ووهم أهل الكفر بوفاتهم أثر شربهممادة البوتاس الكاوية.

حيث كانت خطتهم أن يضعو المنوم للثلاث أطفال ويضعو بجوارهم زجاجة بوتاس ويخفو الأطفال داخل صندوق ويضعو بأكفانهم قش ويدفنو القش كأنه جثث الأطفال .



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