كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبتعثات الكويت تحطن الرحال بأم الدنيا في أولى حلقات "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث أولى حلقات المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" وصول الدفعة الأولى من مبتعثات الكويت لأرض المحروسة للدراسة بالقاهرة، وشملت الرحلة عدد من الطالبات الأوائل بالثانوية العامة، والتي أتاحت لهم وزارة المعارف بالكويت فرصة مواصلة التعليم الجامعي بمصر.
وإلى جانب الطالبات، يتواجد عدد من الطلبة الذكور الذين سبقوا الفتيات في القدوم إلى القاهرة والدراسة بها، وبدأت الحلقة الأولى بعرض طرق إقناع المبتعثات لأهلن للموافقة على سفرهن.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.