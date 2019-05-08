كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تسببت غادة عبد الرازق في قتل أطفالها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحدث الحلقة الثانية من مسلسل "حدوتة مرة" وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بعرض من الخواجة على زوج غادة عبد الرازق،" مرة"، ببيع ابنتها الصغرى حديثة الولادة لشخص عقيم مقابل 50 ألف جنيه.

ويخبر شحاته، غادة عبد الرازق بهذا الأمر لتقوم بينهم خناقة، ثم يغريها بالمال. ثم تذهب الزوجته "مرة"، إلى قبر والدتها "سنية"، وتشتكي لها ما حدث مع زوجها "شحاتة".

Advertisements