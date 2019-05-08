شاهد.. مي العيدان تكشف عن تلقيها صور عارية على الخاص!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 06:55 صباحاً - كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن تلقيها صور باوضاع مخلة وذلك عبر خاصية الرسائل الخاصة عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت مي العيدان ان هناك بنات ترسل لها على الخاص صورها يظهر فيها “صدرها طالع ومادري شنو طالع تترقص وماسك الشيشة”، حسب تعبيرها. وهددت مي العيدان من يرسل هذه الصور قائلة: “انا اقدر اسوي تصرف لا اخلاقي الذي يرسل لي على الخاص صوره وفيديوهاته انا اقدر احطها على العام ويتحمل الذي يجيه”.

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