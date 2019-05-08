شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف سخر الجمهور من كاردى بى بعد حضورها "Met Gala"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية كاردي بي محطًا لإثارة الجدل والسخرية وذلك بعد ظهورها في حفل "Met Gala" لعام 2019، والذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب ظهور كاردي بي مرتدية فستان ذو تصميم مبالغ فيه حمل إمضاء دار أزياء "Thom Browne".

وجرى تشبيه النجمة الشهيرة البالغة من العمر 26 عامًا بعدد من الأشياء غير المتوقعة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فتم تشبيه كاردي بي بـ"كرات الدم الحمراء"، في حين شبهها آخرون بإحدى "الشخصيات الكارتونية"، أيضًا تم تشبيه كاردى بى بصورة ثالثة بـ"مقعد" من القطيفة.

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