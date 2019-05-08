مٌغردون: هبة حمادة لا تزال تمارس هوايتها في سرقة الأعمال !!

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، فور نزول الحلقة الأولى من مسلسل “دفعة القاهرة”، حيث أشار المتابعون إلى أن المسلسل مأخوذ من رواية عميد الأدب غازي القصيبي “شقة الحرية”، وعبر الجمهور عن إستيائهم الشديد لما تقوم به هبة حمادة، حيث أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم بها بسرقة الأعمال، حيث قال أحد المتابعين: “هبة لا تزال تمارس هويتها في سرقة الأعمال واليوم تم عرض “دفعة القاهرة” إللي أخذ 70% من المسلسل من كتاب غازي القصبي “شقة الحرية”..”.

كما ذكر أحد المتابعين الأعمال السابقة التي أخذتها هبة من أعمال أخرى حيث قال: “هبة حمادة كتبت سرايا عابدين محاكاة لحريم السلطان من جولي شيك ويبدو أن دفعة القاهرة محاكاة لرواية غازي القصبي شقة الحرية من جولي شيك أيضا ..أستغرب أن حدث تاريخي كالتلفزيون يفوت الكاتبة والمخرجة حيث أن التلفزيون المصري ظهر في الستينات والتلفزيون الكويتي ظهر بالتزامن مع المصري “.

يشار إلى أنه كان هناك بعض التعليقات الإيجابية فيما يتعلق بالعمل فهناك من أعجب بالمسلسل ورحبو بالعمل والممثلين .