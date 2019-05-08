بالفيديو: عمرو أديب أكره النساء.. وأحمد الفيشاوي ضربني لهذا السبب

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على إتهامه بالتحامل على النساء في برنامجه، ومهاجمته لهن بشكل مستمر والتحيز للرجل على حسابهن، معلقًا: “أنا بكره النساء بكرهم”، وتحدث أديب في تصريحات تلفزيونية عن أجمل صفة في زوجته الإعلامية المصرية لميس الحديدي، قائلاً: “المواجهة، أي أنها شخصية قوية ولا تخشى من مواجهة أي شيء”، وكشف عن سبب محاولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي ضربه، قائلاً: “لم يكن بالعقلية الجيدة، بس المفروض أحمد الفيشاوي أنا الّي مربيه”، وجاء ذلك بعد أن قام أديب بتوبيخه على تصرفه غير اللائق في مهرجان الجونة وصدور لفظ خارج منه عند عرض فيلمه “الشيخ جاكسون”.

وأشار “أديب” خلال حواره مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أنه لا يتمنى أن يجري حوارا مع أي شخصية فأنه قام بتحقيق مايتمناه في مشواره الإعلامي، ونفى عمرو أديب تمامًا ما تردد بشأن إمتلاكه ميزانية عالية للدفع لضيوفه الفنانين، معلقًا: “غير صحيح والبرنامج ده مش قايم على الضيوف”، وقال إن سر النجومية في الإعلام هو أن يكون الاعلامي ذا شخصية ليس لها مثيل، مشيرًا إلى أنه يتعمد عدم قراءه التعليقات لكي يجنب نفسه أي مضايقة، معلقًا “مبحبش أنكد على نفسي”.