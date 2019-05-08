بعد رحيله.. ظهور الفنان وائل نور في "شقة فيصل"

ظهر الفنان الراحل وائل نور اليوم في أولى مشاهد مشاركته في مسلسل "شقة فيصل"، والذي تم عرض أولى حلقاته السبت الماضي الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، على قناة "إم بي سي مصر".

حيث أنه قام بتصوير هذه المشاهد من المسلسل قبل وفاته، إلا أن مخرج المسلسل رفض حذف مشاهده، واعتبرها إحياءً لذكرى رحيله وتقديرًا لمشواره الفني المحترم.

"شقة فيصل" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن

عامر، أحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، صلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكان الفنان وائل نور قد رحل عن عالمنا، يوم الثاني من مايو عام 2016، عن عمر ناهز 55 عاما آنذاك، حيث أصيب حينها بجلطة قلبية أدت لوفاته.