ظهر الفنان الراحل وائل نور اليوم في أولى مشاهد مشاركته في مسلسل "شقة فيصل"، والذي تم عرض أولى حلقاته السبت الماضي الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، على قناة "إم بي سي مصر".
حيث أنه قام بتصوير هذه المشاهد من المسلسل قبل وفاته، إلا أن مخرج المسلسل رفض حذف مشاهده، واعتبرها إحياءً لذكرى رحيله وتقديرًا لمشواره الفني المحترم.
"شقة فيصل" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن
وكان الفنان وائل نور قد رحل عن عالمنا، يوم الثاني من مايو عام 2016، عن عمر ناهز 55 عاما آنذاك، حيث أصيب حينها بجلطة قلبية أدت لوفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله.. ظهور الفنان وائل نور في "شقة فيصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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