كريم محمود عبدالعزيز يتعرض للسرقة في "شقة فيصل"

بدأت الحلقة ٤ من مسلسل شقة فيصل بخروج كريم محمود عبد العزيز من السجن وسفره إلى القاهرة، من أجل تحقيق أحلامه في الغناء، وأعطته والدته مبلغ ١٠٠٠ جنيه من أجل سفره ولكن أخيه قام بسرقته ولم يعلم بذلك إلا بعد وصوله للقاهرة .
يتهجم زوج خالة سكر على اختها "نسرينإمام" وتصرخ سكر لفضحه، ولكن أبناء البلدة لم يصدقوها ، لأن أختها تعمل راقصة، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بطردهم من البلدة.
يذهب ميزو "كريم عبد العزيز" إلى والده الذي يقطن في القاهرة فلم يجد مكان ينام فيه بعد سرقة
وانتهت الحلقة على تهديد والد خطيبة ميزو السابقة لوالدته وأخيه بطردهم من المنزل، وأنهم إن لم يغادروا في أسرع وقت ويتركوا الشقة، سوف يجلب لهم الشرطة.
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