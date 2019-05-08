أحمد صلاح السعدني يرفع قضية ضد ريهام عبد الغفور في "زي الشمس"

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني "نور" والفنانتين سوسن بدر وريهام عبد الغفور، بقرار نور العودة إلى لندن بعد الاطمئنان على اختها فريدة وأنها بخير وليست مخطوفة كما اعتقدت والدتها، وقامت بالاتصال بصديقها مصطفى وزميلها بالعمل في المحاماة بلندن وطلبت منه أن يجهز جيدًا للقضيةالتي يترافعون فيها بلندن، وأنها آتية على الفور لاستكمال المرافعة فيها.
تدور أحداث الحلقة حول نور واسترجاعها للماضي وتعارفها بحبيبها عمر " احمد صلاح السعدني" الذي اتضح بعدها ان زوج اختها فريدة ويبدو انه تركها لسبب ما ثم تزوج باختها
انتهت الحلقة على معرفة نور ووالدتها ان اولاد فريدة قد كذبوا عليهم ووالدتهم فريدة لم تتصل بهم من ابو ظبي كما قالوا لهم، وهنا جن جنون نور ووالدتها لان في تلك الحالة تكون فريدة متغيبة وفي خطر.
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