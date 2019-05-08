شاهد.. عصام الحضري يفقد اعصابه في “هاني في الالغام”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 03:56 صباحاً - تعرض حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري للحظات عصيبة خلال وقوعه ضحية الحلقة الاولى من برنامج المقالب “هاني في الألغام” على فضائية الحياة.
ففي الحلقة الأولى من البرنامج، وبعد أن كان من المفترض أن يستمتع برحلة سفاري في الصحراء، وجد عصام الحضري نفسه وسط حقل للألغام والتفجيرات لا تتوقف من حوله، وكلما حاول شخص إنقاذ الموقف حدث انفجار بالقرب منه واختفى، ولم يكن بوسع عصام الحضري إلا أن يلتزم بتعلميات هاني رمزي ويبقى حبيس السيارة، ويكيل الشتائم لكل من تسبب في تعرضه لهذا الموقف.
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