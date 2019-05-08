ليدى جاجا تظهر بفستان مميز وأصغر حقيبة يد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تمتلك النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدى جاجا حيل مميزة و مذهلة لكي تجذب من خلالها الانظار اليها في أهم وأشهر الحفلات في العالم.

النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 33 عاما، ظهرت أثناء توجهها إلى حفل عشاء ” Anna Wintour‘s pre-Met Gala ” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ليدي جاجا ظهرت ممسكة بأصغر حقيبة يد في العالم ، وارتدت فستان ذو التصميم الغريب والمميز من مجموعة تصميمات دار أزياء ” Marc Jacobs ” وهو واحد من أكثر دور الأزياء المقربة لليدي جاجا ، ووصل سعر الفستان لـ 3864 جنية استرليني.

وعلى جانب أخر، ترددت أنباء قوية داخل هوليوود، عن مصادر صحفية مطلعة، بدخول النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة والمثير للجدل ليدي جاجا البالغة من العمر 33 عاما، في علاقة عاطفية مع النجم جيرمي رينر، الشهير بأدائه لدور “هوك” بأفلام المنتقمون الشهيرة.

وكانت المصادر قد أشارت إلى أن الصداقة التي تجمع بين الثنائي عميقة، والتي تمتد بدورها على مدار السنوات الماضية، وأخبرت صحيفة “ديلي ميل” مصادر مقربة من جاجا، أن هذه الصداقة شهدت تطورا في الأيام الأخيرة، وكان ذلك نتاجا لتقرب جيرمي من جاجا، في الأزمة التي تعرضت لها عقب فسخها لخطبتها للمرة الثانية خلال عامين.