The Met Gala 2019.. بريانكا شوبرا شخصية خيالية مذهلة على السجادة الحمراء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ظهرت بريانكا شوبرا في حفل Met Gala ليلة الاثنين 6 مايو 2019 بأناقة، حيث تميزت إطلالة الممثلة العالمية بكثير من التفرد على السجادة الحمراء الموجودة بمعهد المتروبوليتان للفنون لعام 2019 في ليلة الأزياء الكبرى.

بشعرها المذهل وحواجبها المصنوعة من الفضة والرموش وظلال العيون، كان مظهرها الجميل جريء بدرجة كافية، وأكمل الصورة ثوبها الذي ارتدته باللون الفضي والريش والتاج وكأنه قفص فضي، وقد بدت شوبرا وكأنها خرجت من كتاب للأساطير أو أنها ابنة عم جليندا الساحرة الطيبة، تلك الشخصية التي جسدتها أوبرا وينفري في الفيلم الكلاسيكي الشهير “ذي ويزرد أوف أوز.

رافق شوبرا الى سجادة الحفل، زوجها نيك جوناس 26 عامًا، الذي ارتدى بدلة بيضاء من ديور وجواهر شوبارد وأحذية كريستيان لوبوتان الفضية البراقة، وقد تزوج الثنائي في سلسلة من الاحتفالات في الهند في فصل الشتاء. الزوجان ليسا غرباء على الحدث المرصع بالنجوم، فقد أبهرت شوبرا الحضور بانتظام خلال نفس الحفل في سنواته السابقة، سواء في عام 2017 أو في 2018.

في السياق، تحرص بريانكا دائما على اطلاعها عشاقها ومحبيها بوقائع أوقاتها التي تعيشها في هذا الحدث، وقد شاركت الممثلة بعض الصور ومقاطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، ومن الواضح أن كلبتها اللطيفة ديانا قد رافقتها أيضًا.