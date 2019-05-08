أول ظهور لوالدي النجمة التركية هازار إيرجوتشلو مع حبيبها الذي يكبرها بـ20 عاماً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شكّك الكثيرون في تقبل أسرة النجمة التركية هازار إيرجوتشلو لفكرة ارتباطها عاطفياً بالمخرج أنور أونلو الذي يكبرها بحوالي 20 عاماً، إلا أنه يبدو أن عائلة الفنانة الشابة لا تجد غضاضة في هذا الفارق العمري الكبير.

عدسات الباباراتزي نجحت في رصد أول ظهور علني لوالد ووالدة هازار مع أنور أونلو خلال تناولهم الغداء في مطعم «بيتزا» بمنطقة جيهانغير، حيث جاء الوالدان في زيارة لتركيا من قبرص، وهو ما أثار شكوك حول نية هازار وحبيبها في الارتباط بشكل رسمي.

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وفي الوقت الذي غادر أنور المطعم بعد ملاحظته لفلاشات كاميرات المصورين، قالت الفنانة الشابة: «عائلتي سبق وتعرفت على أنور، ولكنكم لأول مرة تلتقطونا معاً وهذا من نصيبكم».

هازار أضافت: «والدي ووالدتي لا يهتمون بالفارق العمري بيني وبين أنور، ولا يوجد خطط للزواج حالياً».

يُذكر أن هازار سبق وكشفت عن أبرز الصفات التي جعلتها تقع في حب أنور قائلة: «ذكاءه، وهو أكثر انسان استمتع بالتواجد إلى جانبه».

من ناحية أخرى، يُعرض لهازار إيرجوتشلو حالياً الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي تشارك في بطولته أمام شآتاي أولسوي، عائشة توران، بورتشين تيرزي أوغلو، وغيرهم، وذلك عبر شبكة Netflix العالمية، ومن المقرر تصوير الموسم الثالث والرابع من العمل، نظراً للنجاح الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة الذي حققه.