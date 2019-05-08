كاترينا كايف تتباهى بهدية سلمان خان الفخمة لها.. شاهد الفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة الهندية كاترينا كايف عن سيارتها الجديدة رينج روفر، التي عرضتها بفخر أمام المعجبين عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت أيضًا الفنانة خطأ مقولة أن المرأة لا تملك مهارات في القيادة.

كاترينا شاركت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة للسيارة الفخمة البيضاء بينما كانت تتكئ عليها وهي ترتدي ثوب أحمر قصير مع قميص جينز، وعلقت عليها: “أشكرك مودي موتورز، جاكوار لاند روفر، وورلي، على التجربة الرائعة”.

وأفادت التقارير أن السيارة قد أهداها صديقها السابق والنجم سلمان خان، وهو شريكها في الفيلم الجديد “بهارات” الذي يجمع المخرج على عباس ظفر مع كاترينا سلمان مرة أخرى على الشاشة بعد أفلام مثل “مين بيار كيون كيا” و”يوفراج” و”شريك” و”ايك ذا تايجر” و”تايجر زيندا هاي”.

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كان معجبيها أيضًا متأثرين بهديتها الجديدة وبحسب ما ورد اشترى الممثل أعلى طراز من سيارة رينج روفر في مارس من هذا العام، وتملك كاترينا بالفعل سيارة Audi وتمكنت من الحصول على نفس رقم التسجيل للسيارة الجديدة. تقدر تكلفة السيارة ما بين 1.82 إلى 4.05 مليون روبية في الهند.

وفي السياق، تتطلع كايف إلى إطلاق فيلمها “بهارات” في عيد الفطر المبارك، وترسخ تلك الصورة الأخيرة أنها بدأت بالفعل الاحتفالات والترويج للفيلم على السوشيال ميديا.

عُرض لكاترينا فيلمها الأخير Zero، إلى جانب شاروخان بطولة أنوشكا شارما في دور بارز، وتعرض للفشل في شباك التذاكر.