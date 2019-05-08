«عفريت الفسيخة».. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تميزت الفنانة الراحلة زهرة العلا، بملامحها الهادئة وبراءة وجهها أمام الكاميرات ولكنها كانت شخصية مختلفة تمامًا في حياتها الخاصة كشفت عن هذا الجانب في مقال قديم لها.

وكشفت الفنانة الراحلة مقلبًا نفذته في أحد جيرانها الأتراك، أثناء إقامتها في حي السيدة، وكان رجل أرمل عجوز، قالت عنه: “في أحد الأعوام قبل شم النسيم رأيت على حافة نافذة العجوز طبقًا به فسيخة شهية وخطر لي خاطرًا مدهشًا”.

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وأضافت: “ذهبت وأحضرت دبوسًا وجعلته على شكل “صنارة” ثم دليته في خيط واصطدت فسيخة جارنا ثم أحضرت من عندنا فسيخة أصغر منها قليلًا وشبكتها في الدبوس وأنزلتها لنفس الطبق مكان الأولى”.

وتابعت: “وقفت انتظر وجاء الرجل وألقى نظرة على الفسيخة ولكن يبدو أنه لم يلاحظ شيئًا وسرعان ما انصرف وهنا عدت وأصطدت الفسيخة التي وضعتها ثم انزلت أخرى أصغر منها حجمًا ولم يكد الرجل يقع نظره على ما في الطبق هذه المرة حتى حدث شيء غريب بدأ في عينيه الرعب وأخذ يشير إلى الطبق ويبدو أنه يخاطبه ثم فجأة انقلب يصرخ بالتركية ويشد شعره وسرعان ما أقبل وفي يده مكنسة طويلة وبضربة واحدة أطار الطبق والفسيخة إلى المنور لقد خيل له بدون شك أن الفسيخة فيها عفريت”، وفقًا لمجلة “الكواكب”، في العدد رقم 405، لعام 1959.