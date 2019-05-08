تشييع جثمان الفنانة محسنة توفيق.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شُيعت جنازة الفنانة المصرية محسنة توفيق، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 7 مايو، بعد صراع طويل مع المرض عن عم يناهز الـ 80 عامًا.
وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ولم يحضر الجنازة من الفنانين سوى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة سلوى محمد علي.
ومن المقرر إقامة عزاء محسنة توفيق يوم السبت المقبل، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.
يذكر أن محسنة توفيق، ولدت عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: “إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت”.
وحصلت محسنة على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، وتميزت بدور “بهية” في فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، وأصبحت “بهية” رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها لا، حنحارب لا، حنحارب رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّى جمال عبدالناصر عن الحكم.
وقدمت توفيق العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها مسلسل “ليالي الحلمية، والشوارع الخلفية، والوسية، وأم كلثوم”.
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